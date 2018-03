Derrota ameaça vice do La Coruña O Deportivo corre o risco de não ficar nem em segundo lugar no Campeonato Espanhol. A equipe de La Coruña, campeã do ano passado, perdeu por 2 a 1 na partida que disputou em casa com o Valladolid, neste domingo, tem 67 pontos, mas já é ameaçada pelo Mallorca, com 65. O Barcelona perdeu para o Oviedo por 1 a 0, também em seu campo, está em quinto e dificilmente conseguirá vaga para a fase prévia da Copa dos Campeões da Europa. O Valladolid foi ao Estádio Riazór com a necessidade de vencer, para ficar mais distante do rebaixamento. E não deixou por menos, ao abrir vantagem de 2 a 0, gols de Kaviedes e Fernando Sales. Makaay descontou aos 31 minutos do segundo tempo, mas sem empolgar os 30 mil pagantes. Já o Mallorca não vacilou e goleou o Rayo Vallecano por 4 a 0. O camaronês Eto?o fez dois gols; os outros foram de Finidi George e Riera. Com a vitória, o Mallorca foi ao terceiro lugar e superou o Valencia, que empatou com o Santander por 1 a 1 e tem 63 pontos. Os quatro primeiros colocados na Espanha terão direito de disputar a Copa dos Campeões da Europa. O Real Madrid conquistou o título no sábado, por antecipação, ao ganhar do Alavés por 5 a 0. O Barcelona foi um fiasco no Camp Nou, ao perder para o Oviedo por 1 a 0, gol de Jaime Fernandez aos 2 minutos do segundo tempo. Luis Enrique ainda foi expulso, para aumentar o tormento de 80 mil torcedores que foram ao estádio. O Oviedo foi a 40 pontos e também afastou-se do descenso. Os demais resultados da 36ª e antepenúltima rodada: no sábado, Las Palmas 0 x Celta 1; hoje, Zaragoza 1 x Real Sociedad 1, Athletic Bilbao 1 x Málaga 3, Numancia 2 x Espanyol 1, Villarreal 2 x Osasuna 0. A classificação do campeonato é a seguinte: 1) Real Madrid - 76 pontos 2) La Coruña - 67 pontos 3) Mallorca - 65 pontos 4) Valencia - 63 pontos 5) Barcelona - 59 pontos 6) Celta - 55 pontos 7) Villarreal - 54 pontos 8) Málaga - 53 pontos 9) Alavés - 49 pontos 10) Espanyol - 47 pontos 11) Las Palmas e Athletic Bilbao - 43 pontos 13) Valladolid e Zaragoza - 41 pontos 15) Rayo Vallecano, Real Sociedad e Oviedo - 40 pontos 17) Osasuna, Santander e Numancia - 36 pontos