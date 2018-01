Derrota coloca o Palmeiras em alerta O Palmeiras tropeçou de novo - em três jogos perdeu dois e empatou um - e o técnico Estevam Soares vai ter de trabalhar psicologicamente seus jogadores para evitar que a preparação da equipe para a partida de quarta-feira contra o Tacuary, do Paraguai, não seja prejudicada. A derrota por a 1 a 0 para a Portuguesa Santista, neste sábado, permitiu não apenas que os adversários se distanciassem mais na tabela, como também aumentou a pressão para o jogo de quarta, quando o time decide sua classificação na Libertadores da América. Mas as notícias ruins não terminam aí. Na próxima rodada do Estadual (contra o União São João, em Araras, dia 13), o time não poderá contar com Corrêa e Marcinho - foram expulsos. Marcinho deixou o campo revoltado com o atacante Rico: "ele provocou o jogo todo e eu acabei perdendo a cabeça", disse ele, comentando sua expulsão no final do jogo. Outra preocupação de Estavam Soares é quanto ao goleiro Marcos, que se contundiu no final da partida. "Tomara que não seja nada grave, porque não estou agüentando nem andar", disse o goleiro, quando entrava no vestiário. Para o goleiro Marcos, o gol da Portuguesa, de falta, foi mérito de Andradina. Depois de lembrar que havia feito boas defesas no primeiro tempo, ele comentou que "do meio do gol para a esquerda, estava tudo aberto" e que não podia adivinhar o canto que o adversário iria escolher. "O Andradina foi feliz na conclusão e eu não posso adivinhar, tenho que segurar o meu campo". Mais, disse que não viu a bola chutada pelo jogador da Portuguesa: "sem ver a bola, não dá para defender. Magrão reclamou do estado do gramado de Ulrico Mursa, considerando-o "um pasto". Ressalvou que não era desculpa e Marcos também entrou no assunto: "como a Portuguesa joga aqui? Não adianta ficar arrumando desculpa quando perde. O problema é que o Palmeiras jogou mal, não foi o pasto, que dificultou patra nós e para eles". Disse mais: seu time não criou nada "e a Portuguesa teve até chance de marcar mais". Daniel concordou, dizendo que o gramado foi ruim para as duas equipes. "Tivemos oportunidade e não marcamos", lamentou. Ele disse tamém que o time estava desgastado com a disputa da primeira fase da Libertadores e que o jogo no Paraguai provocou desgaste físico e emocional no grupo. "Mas temos de nos acostumar a isso se quisermos conquistar alguma coisa".