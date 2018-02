Derrota de Mali termina em pancadaria Uma violenta revolta da torcida de Mali impediu o fim do jogo entre a seleção local e a de Togo, neste domingo, em Bamako, pelo grupo 1 das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo de 2006. O time da casa vencia por 1 a 0, mas os visitantes viraram para 2 a 1 no minuto final. A derrota acabou com as chances de classificação ao Mundial da seleção de Mali. Os 50 mil torcedores no estádio revoltaram-se e muitos deles invadiram o campo. A polícia repreendeu com bombas de gás lacrimogêneo e as cenas de caos arrastaram-se por parte da cidade, nos arredores do estádio.