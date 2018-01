Derrota deixa os palmeirenses nervosos O nervosismo dos jogadores do Palmeiras após a derrota para o Marília, neste sábado, era visível. E alguns, como o volante Adãozinho, tentavam fugir da responsabilidade pelo resultado. ?Por que vocês só me entrevistam quando o time perde? Não posso falar o que aconteceu porque eu quase não jogo?, disparou. Segundos depois, no entanto, admitiu que faltou qualidade ao time. ?Temos de render mais?, resumiu. O técnico Jair Picerni assumiu a responsabilidade pelo resultado. ?Eu sou o culpado pelo que houve. O time não foi bem. Ficou olhando o Marília jogar.? Diego Souza aproveitou para questionar o treinador: ?Não entendi por que ele me tirou justamente no momento em que estava me soltando. Mas admito que o Palmeiras não jogou nem 50% do que sabe. Não deu nada certo.?