Derrota derruba o ânimo do Botafogo Os jogadores do Botafogo tentaram evitar o "fim" antecipado do campeonato, mas a reação deles, ao atravessar o túnel que dá acesso ao vestiário, era uma só: de desânimo. O próprio técnico Lori Sandri saiu de cabeça baixa, mas, após o banho, analisou friamente as falhas do time. "Após o gol de falta do Marcelinho, a equipe se perdeu, se afundou, como no jogo da fase de classificação", explicou Sandri. Ele ainda tentará animar o grupo, psicologicamente, durante a semana. "Futebol é ingrato e ainda existe uma possibilidade de ser campeão, mas a tarefa é gigantesca", emendou ele. Vencer o Corinthians, no Morumbi, por quatro gols de diferença, é algo quase impossível, principalmente levando-se em conta que, pela primeira vez, hoje, o Botafogo não fez gol em uma partida. A revolta de Gauchinho já evidencia a missão inglória: "Só se defender contra o Corinthians não dá." O capitão Douglas foi mais cauteloso: "Não se pode bobear contra esse time; foi uma lição para não ter desatenção." O atacante Leandro, que estava suspenso, foi mais rápido na análise: "Não enfrentamos um time da esquina." O gol de falta de Marcelinho, assim como no jogo anterior, foi lamentado por todos os botafoguenses. "Esse gol fez com que o time se abrisse e sofresse os contra-ataques", comentou o habilidoso Luciano Ratinho, que entrou no segundo tempo e até pecou no individualismo excessivo. "Faltou experiência", resumiu Sandri, citando duas jogadas dele. "Tivemos três chances de gol, com companheiros em melhores condições de conclusão, mas o passe não saiu." Como o Botafogo é limitado tecnicamente, só a raça será insuficiente para reverter a situação. Sandri, no entanto, quer evitar o abatimento e o possível desmanche antecipado do time. "Preciso conscientizá-los de que temos um segundo jogo e que devemos, pelo menos, encerrar o trabalho com dignidade." Como Sandri, o experiente zagueiro Augusto não escondia a frustração. "Fiz o possível para ajudar, mas, após o primeiro gol, o time ficou apático", disse ele, também lamentando que a previsível entrada de Gil, para explorar os contra-ataques, não foi anulada. "Tem de matar a jogada na nascente." O meia César destacou a superioridade técnica e o talento individual do Corinthians, mas mantém a esperança de reverter a situação e usou uma passagem da Bíblia para justificar-se: "Tudo é possível para quem crê."