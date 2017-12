Derrota deve marcar saída de Abel Braga Temendo sofrer a quinta derrota consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Braga adotou durante a semana um tom de despedida em suas palavras. Caso perca para o Figueirense, domingo, no Majestoso, ele deve entregar o cargo à diretoria em caráter irrevogável. "É difícil você ficar só perdendo. Tem uma hora que é preciso mudar", insinua o técnico publicamente. Desde janeiro no clube, ele não recebe salários há quatro meses. Mas sua decisão já está mesmo tomada, pelo menos é o que ele teria falado para alguns integrantes de sua comissão técnica reunidos quinta-feira à noite para um churrasco, que pode ter sido o último entre todos. Até o provável substituto já está definido: Osmar Guarnelli, ex-zagueiro do Botafogo-RJ e da própria Ponte, que começou a carreira de técnico, em 1989, justamente no time campineiro. Guarnelli foi contratado no início do ano com este objetivo: ser uma alternativa para o técnico principal. Ele dirige o time de juniores. Pressão - A semana foi tensa. Na terça-feira um grupo de torcedores esteve no Centro de Treinamento exigindo algumas mudanças no time, como o retorno do goleiro Alexandre Negri e a escalação do meia Vaguinho. O técnico ficou contrariado e só promoveu uma mudança em relação à formação que perdeu para o Paysandu, por 3 a 2, domingo, em Belém: Roberto, recuperado de uma contratura muscular, entrará no lugar de Ângelo. Curiosamente, a Ponte deve ganhar estes três pontos do clube paraense, porque o STJD acatou recurso sobre a utilização irregular dos jogadores Aldrovani, Borges Neto e Júnior Amorim. O recurso do Cruzeiro também foi acatado, enquanto os pedidos de Vitória e de Goiás foram rejeitados por solicitarem fora do prazo de cinco dias. Os jogadores folgaram nesta sexta-feira cedo e à tarde participaram de um coletivo no próprio gramado do Majestoso. Antes desta rodada, a Ponte ocupa a 19ª posição, com 30 pontos.