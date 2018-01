Derrota do Barcelona dá novas esperanças a Sevilla e Real Com a derrota no último domingo para o Villarreal, por 2 a 0, o Barcelona deu novas esperanças para os rivais Sevilla e Real Madrid, que tentam impedir que o clube catalão conquiste o terceiro título do Campeonato Espanhol. "A derrota deles nos deu um impulso extra e vamos batalhar pelo título até o fim", disse o presidente do Real Madrid, Ramon Calderón. "Vai ser difícil, mas tenho certeza que temos uma chance de ganhar a taça. Todos os jogos que restam serão como finais para nós." A derrota do Barça para o Villarreal significa que o time ganhou apenas um de seus últimos 10 jogos fora de casa pelo nacional. Ainda restam sete jogos e a equipe está um ponto na frente do Sevilla e dois do Real. "Teremos um final de temporada muito animado", disse o técnico do Sevilla, Juande Ramos, depois da vitória do seu time por 4 a 1 sobre o Athletic de Bilbao. "Nosso objetivo é ganhar todos os jogos que faltam. Não estamos em luta direta contra o Barcelona, porque o Real está nos nossos calcanhares." Por sua vez, o técnico do Barça, Frank Rijkaard, admitiu que a derrota para o Villarreal pode custar caro. "O campeonato está se revelando muito difícil", disse o holandês. "Todos os jogos que perdemos são oportunidades perdidas, mas temos que manter o trabalho duro e tentar ganhar mais pontos. Não há favoritos." A imprensa de Madri acredita que o Barça errou ao marcar um jogo de exibição contra o time egípcio do Al Ahli, no Cairo, nesta terça-feira - a partida será festiva aos 100 anos do clube egípcio. Eles dizem que a viagem e o jogo no calor forte do Cairo podem prejudicar ao time, que parece mais abatido a cada jogo. No próximo domingo o Barcelona recebe o Levante, que está ameaçado de rebaixamento. O Sevilla pega o Espanyol, que está no meio da tabela de classificação, enquanto o Real joga contra o Athletic de Bilbao, em San Mames.