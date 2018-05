Derrota do Palmeiras para Fluminense em casa provoca ira da torcida

SÃO PAULO - Sem criatividade e apático no primeiro tempo, o Palmeiras não resistiu ao Fluminense e perdeu por 1 a 0, na fria noite de sábado no Pacaembu, em São Paulo. Após a partida, os jogadores foram vaiados e o presidente Paulo Nobre, xingado. "Diretoria, vai se f..., com esse time, a gente volta para a Série B", gritaram os torcedores.

No começo do jogo, o Palmeiras mostrou mais organização nas jogadas do que o Fluminense, mas como errava muitos passes não conseguia criar oportunidades de gol. O time carioca só melhorou a partir dos 20 minutos, quando passou atacar mais pelo lado direito. O lateral Bruno explorava os espaços deixados por Juninho e pressionava a defesa paulista.

Gilson Kleina, então, recuou Wesley para ajudar na marcação. A mudança no desenho tático do Alviverde deu campo de jogo ao Flu, que controlava a posse de bola. Valdivia ficou isolado na direita e mal pegava na bola e o Palmeiras, lento, não conseguia fazer a transição da defesa para o ataque.

O Flu trocava passes com facilidade, sem ser incomodado e as chances de gol começaram a aparecer em sequência. Aos 30, Rafael Sobis, de fora da área, obrigou Fernando Prass a fazer boa defesa. Oito minutos depois, foi a vez de Conca arriscar para o goleiro evitar o gol. A melhor defesa de Prass, no entanto, veio aos 42 quando ele salvou o Alviverde após chute à queima-roupa de Sobis. Aos 44, no entanto, Prass nada pôde fazer após Fred tocar na medida para Sobis mandar de primeira para o fundo da rede.

No intervalo, Kleina mexeu no time e tirou o volante Josimar para a entrada de Serginho. Com a alteração, procurou melhorar o passe do Alviverde na saída de bola. Mas a principal mudança na equipe foi a postura. Ao contrário do primeiro tempo, na etapa final era o Palmeiras quem tomava a iniciativa. O time acelerou o jogo e Valdivia e Wesley ficaram mais próximos dos atacantes.

O Fluminense, em contrapartida, apostava nos contra-ataques para tentar surpreender a defesa alviverde. Melhor no jogo, o Palmeiras quase empatou aos 17, quando Serginho bateu de fora da área e Diego Cavalieri espalmou para escanteio. Na sequência, Kleina fez mais uma substituição e renovou o fôlego do ataque ao trocar Marquinhos Gabriel por Diogo. O time tentava pressionar, mas continuava a errar passes fáceis. O Flu não soube aproveitar as chances oferecidas pelo Alviverde e perdeu duas ótimas oportunidades de ampliar a vantagem no placar. A primeira com Wagner, aos 33, e depois com Fred, aos 38.

No finzinho, já nos acréscimos, Wendel perdeu uma chance incrível de empatar.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 1 FLUMINENSE

PALMEIRAS - Fernando Prass; Wendel, Lúcio, Tiago Alves e Juninho; Marcelo Oliveira, Josimar (Serginho), Wesley e Valdivia; Marquinhos Gabriel (Diogo) e Leandro (Miguel). Técnico: Gilson Kleina.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivelton e Carlinhos; Diguinho (Rafinha), Jean, Wagner e Conca; Rafael Sóbis (Valencia) e Fred. Técnico: Cristóvão Borges.

GOLS - Rafael Sóbis, aos 44 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Valdivia (Palmeiras); Conca, Wagner (Fluminense).

RENDA - R$ 474.000,00.

PÚBLICO - 11.189 pagantes (12.994 presentes).

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).