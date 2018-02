Derrota em Bragança foi ´acidente de percurso´, diz Mancini O discurso do técnico Vágner Mancini está preparado para a reapresentação dos jogadores do Paulista nesta terça-feira. A ordem é esquecer a inesperada goleada de 4 a 1 sofrida diante do Bragantino, considerada pelo treinador como um ?acidente de percurso? na luta para chegar às semifinais do Paulistão. ?Estamos com 25 pontos, em quinto lugar, brigando pelas últimas duas vagas, porque acredito que Santos e são Paulo ficarão mesmo com as duas primeiras posições?, faz questão de ressaltar Mancini, cuja meta principal segue sendo a classificação entre os quatro primeiros colocados. Os jogadores também enalteceram o empenho do Bragantino e prometem reagir já na próxima rodada, domingo, em Jundiaí, diante do lanterna Santo André. O principal desfalque será o goleiro Victor, suspenso com três cartões amarelos. César e Felipe brigam pela camisa 1.