Derrota em casa deixa Inglaterra fora da Eurocopa-2008 A Inglaterra perdeu na quarta-feira em casa por 3 x 2 para a já classificada Croácia e, numa partida dramática, disse adeus às chances de classificação para a Eurocopa-2008. A Rússia acabou superando a Inglaterra no grupo após derrotar Andorra por 1 x 0. Depois de estarem perdendo de 2 x 0, os ingleses chegaram a conseguir o empate que lhes daria a sobrevivência, mas acabaram cedendo no final. O drama inglês começou aos 8 minutos numa falha do goleiro Scott Carson, efetivado após estrear na seleção num amistoso na semana passada, que engoliu um chute longo e despretensioso de Niko Kranjcar. Seis minutos depois, Ivica Olic ampliou. A Inglaterra empatou no segundo tempo, com um pênalti de Frank Lampard e um golaço de Peter Crouch, que controlou com categoria um cruzamento de David Beckham e chutou de voleio. Mas a Croácia continuou criando perigo, e aos 32 do segundo tempo o reserva Mladen Petric acertou um chute da entrada da área, selando a vitória. (Reportagem de Mitch Phillips)