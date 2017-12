Derrota faz Corinthians mudar planos Abatido, o técnico Wanderley Luxemburgo foi o primeiro a mostrar a cara nos vestiários e a dar explicações pelo fiasco do Corinthians em pleno Morumbi. Não quis saber de procurar desculpas para a derrota do time por 3 a 1, na final de Copa do Brasil, fez questão de reconhecer a superioridade do adversário e anunciou a mudança dos planos para as próximas semanas. Agora, a Copa dos Campeões, a ser realizada no Nordeste, será a prioridade da equipe. O vencedor da competição garante uma vaga na Libertadores do ano que vem. A primeira medida foi cancelar a folga dos atletas, que já se reapresentam nesta segunda-feira, às 16 horas, no Parque São Jorge. Luxemburgo afirmou que o Grêmio, do técnico Tite, foi melhor taticamente e dominou grande parte do jogo. "Não soubemos usar os laterais e, por isso, tivemos dificuldade para sair para o ataque", lamentou. No intervalo, o treinador corintiano deu uma bronca nos jogadores, disse que "apenas o Grêmio parecia estar em campo", mas não obteve grande resultado. Na segunda etapa, os gaúchos continuaram jogando melhor. "A expulsão do Scheidt definiu a partida." Isentando os jogadores de qualquer culpa, o técnico corintiano fez questão de elogiar o desempenho do elenco no semestre e ressaltou que, se houve um responsável maior pela derrota, este foi ele próprio. "Estão todos de parabéns, porque há três meses o grupo estava derrubado." A idéia da comissão técnica era dar um período de folga para os jogadores e dispensar a maioria dos titulares da Copa dos Campeões. Afinal, o título da Copa do Brasil garantiria uma vaga na Libertadores. Com a derrota inesperada, todos viajarão para o Nordeste. O Corinthians estréia no torneio sábado, contra o Coritiba, às 16 horas, em Maceió. A delegação deve seguir para o Estado de Alagoas na quinta-feira. Um desfalque é certo. A situação do lateral-esquerdo André Luiz não foi resolvida e, por isso, o jogador nem sequer viajará com o grupo. A proposta que o Corinthians fez ao Tenerife, dono do passe, para ficar com o atleta em definitivo não foi aceita. Dificilmente André permanecerá no clube. Reforços - Apesar do bom desempenho no primeiro semestre, com a conquista do Campeonato Paulista e o vice da Copa do Brasil, o Corinthians terá pelo menos três reforços de peso para o segundo semestre. O primeiro deles deverá ser apresentado nos próximos dias e é um velho conhecido dos torcedores, o volante colombiano Rincón. Deivid também tem boas chances de ser contratado e a diretoria vai correr ainda atrás de um zagueiro. O clube está "brigando" com o São Paulo para ter Emerson, da Portuguesa. Luxemburgo negou com veemência que tenha recebido proposta de algum clube do exterior. "Isso foi uma grande bobagem."