Derrota impede avanço do Brasiliense O Brasiliense desperdiçou a chance de assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B ao perder para o América-RN, por 3 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Machadão, em Natal. O time potiguar continua com 35 pontos, em terceiro lugar, atrás de Náutico e Bahia, que somam 36 cada. O América, na sua luta para fugir da rabeira, chegou aos 20 pontos, subindo da 22ª para a 19ª posição. O primeiro gol foi marcado por Jamur, contra, aos 26 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o América marcou outros dois gols nos contra-ataques, com Canindezinho e Marcelo Rosa. À tarde, foram realizados outros quatro jogos: Mogi Mirim 1 X 1 Portuguesa, Ituano 1 X 1 Marília, Londrina 1 X 0 CRB e Bahia 3 X 2 Santa Cruz.