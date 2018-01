Derrota leva Parreira a mudar a Seleção Está definido. Depois da derrota desta quinta-feira para Camarões por 1 a 0, na estréia do Brasil na Copa das Confederações, o técnico Carlos Alberto Parreira vai mexer na equipe. Visivelmente insatisfeito com o que viu e mal-humorado, o treinador deu a entender que o meio-campo será o alvo da mudança para a partida contra os Estados Unidos, sábado, em Lyon. Adriano é o mais cotado para entrar. Kléberson, para sair. Com o resultado, os brasileiros estão em último lugar do Grupo B, ao lado dos americanos, que nesta quinta foram derrotados por 2 a 1, de virada, para a Turquia. Portanto, se quiser manter-se viva na competição, a seleção brasileira precisa vencer e torcer para que os camaroneses passem pelos turcos. Dessa forma Brasil e Turquia definiriam o provável segundo lugar da chave. O abatimento entre a delegação brasileira era total após o jogo. Cabisbaixos e irritados, jogadores e integrantes da comissão técnica buscavam passar o mais rápido possível pela zona de entrevista. O próprio Parreira, após seu pronunciamento oficial, que segue o protocolo da Fifa, não queria se submeter aos questionamentos. O fez rapidamente no final. "Já dei minha análise do jogo. Já falei. Pronto!" dizia. Em sua análise, a seleção brasileira permaneceu mais tempo com a posse de bola. Porém, não teve velocidade para abrir espaços na forte defesa de Camarões. "Nós não conseguimos evoluir e, com o passar do tempo, o adversário foi ganhando confiança. Sabíamos que quem fizesse o primeiro gol sairia vitorioso", afirmou. "Claro que não foi o início que queríamos. Numa competição curta como essa, sair com uma vitória é muito importante. Vamos tentar agora nas próximas rodadas." Com relação à contestada substituição do atacante Adriano por Ilan, que não mudou absolutamente nada no time, Parreira justificou como uma tentativa de surpreender o esquema camaronês. "O Adriano é um jogador de ficar mais preso na área. Já o Ilan busca mais o jogo", explicou. Só não disse o motivo de não ter mexido no setor de armação das jogadas, o mais carente da equipe. Já o meia-atacante Ronaldinho, um dos que mais sentiram a forte marcação dos africanos, resumiu laconicamente a partida. "Eles marcaram muito bem o nosso time, não encontramos espaços e, agora, temos de tentar recuperar esses pontos na próxima partida", afirmou. A opinião é compartilhada por Ricardinho. "Nós estamos acostumados a prestar atenção apenas no Brasil. Mas é preciso reconhecer que o time deles marcou muito bem, o tempo todo", analisou.