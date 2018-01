Derrota leva Picerni ao desespero Um simples jogo-treino para embalar o Palmeiras para a Copa do Brasil e a estréia na Série B do Brasileiro ? o time já vinha de goleadas sobre Juventus (6 a 0) e União São João (6 a 2) ? virou um problema para o técnico Jair Picerni. O Ituano, que disputará a Série C do Nacional, venceu por 1 a 0, e o treinador entrou em desespero, não poupou críticas, prometeu mudanças e exigiu reforços. ?Estou assustado com este treino, não foi o que queria, um desastre. Na hora mais importante para adquirirmos confiança, o time perde.? E não aceitou a desculpa de que os atletas vinham desgastados pela rotina de treinos em dois períodos. ?Tinham de estar ligados, cansados de que se não estão fazendo nada?? E a bronca foi direcionada ao setor ofensivo. ?Faltaram gols, era um tipo de trabalho para fazermos 3, 4 ou 5. Precisamos de reforços, com bagagem, mais experiência?, disse, cobrando dos dirigentes um meia e um atacante. Thiago Gentil demonstrou tranqüilidade. ?Preocupo-me comigo, em fazer o melhor nos jogos, reforços é com a diretoria.? E foi além. ?Desde que eu e o Muñoz começamos a jogar juntos, foram dois gols por partida.? Já o colombiano procurou se defender. ?Não sou de fazer gols, gosto de atuar em velocidade, pela direita?, disse. ?Mas o Palmeiras está bem servido em todos os setores, acho que um atacante não faz falta. Agora, se o Picerni quiser trocar, tudo bem.? O Palmeiras pode não estrear na Série B no Estádio Serejão. A CBF puniu o Brasiliense com a perda de três mandos de jogo pela confusão na semifinal da Série C contra o Ipatinga. Cumpriu um, na decisão contra o Marília, quando atuou em Goiânia.