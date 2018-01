Derrota muda o clima no Corinthians O clima de festa no Pacaembu com a apresentação dos novos contratatos do Corinthians, na noite de quarta-feira, acabou com a derrota do time para o Mogi Mirim. Os milionários reforços, que não entraram em campo e viram tudo da tribuna de honra do estádio, puderam perceber que terão não só de justificar a expectativa dos torcedores como também viram a limitação dos seus companheiros de equipe. "A festa toda estava montada pelos torcedores. O clima estava bom demais no estádio. Ninguém esperava essa derrota. Senti a tristeza dos jogadores no ônibus. A volta de São Paulo para a concentração foi silenciosa. Todos tinham certeza que iriam começar bem o ano, vencendo. Eu não tive nem coragem de falar com os jogadores", revelou o zagueiro argentino Sebastián Domínguez, um dos contratados pela MSI. Domínguez acompanhou a partida ao lado de Tevez, Carlos Alberto e Marinho. Enquanto todos davam muitos autógrafos na tribuna do Pacaembu, o time em campo foi decepcionando. Sem polêmicas, os reforços foram unânimes: os companheiros foram bem, só faltou sorte. "Gostei do Corinthians. Pressionou o tempo todo. Não deveria ter perdido o jogo", disse Tevez, o astro comprado por US$ 22,5 milhões. "O time fez o que deveria ter feito. Faltou sorte", afirmou Carlos Alberto, que veio do Porto. Os dois falaram muito rápido, ainda no Pacaembu. Estréia antecipada - "Eu estou pronto para jogar. Espero que o Tite me utilize contra o Marília no sábado. Acredito que posso ajudar ao time. Só depende dele me escalar", revelou o volante Marcelo Mattos, outro que foi contratado nesta temporada. O volante que veio do São Caetano deverá entrar na vaga de Wendell, suspenso pela expulsão contra o Mogi. A estréia de Marinho também deve ser antecipada. O zagueiro atuaria já contra o Atlético de Sorocaba, no dia 26. Assim, apenas Tevez, Carlos Alberto e Domínguez ficariam guardados para a partida contra o América, dia 29, no Morumbi, onde a diretoria da MSI pretende que a festa comece e termine bem. Ao contrário do que aconteceu quarta-feira no Pacaembu.