Derrota na estréia não abala Felipão A derrota em sua estréia na seleção portuguesa - 1 a 0 para a Itália, quarta-feira - não abalou Luiz Felipe Scolari. O treinador voltou a enfatizar que seu trabalho está apenas no início. "Nós perdemos, mas não devemos ficar preocupados. Só estou no cargo há 20 dias e precisamos de muito mais tempo para montar uma equipe.? A imprensa portuguesa parece ter entendido a mensagem do brasileiro. Os principais jornais de Portugal, apesar de mostrarem decepção, reconhecem que o tempo é fundamental para que a equipe adquira entrosamento e possa render bem. O diário Recorde, cuja manchete foi ?Time de Scolari decepciona?, lamentou o fato de Portugal ter sido dominado pela Itália na maior parte do jogo. Mas também destacou uma declaração de Felipão: "Nesse momento, não posso exigir mais?. O A Bola considera que a seleção ?precisa de tempo para chegar aonde quer?. Scolari lembrou as experiências que fez, reafirmou que fará outras nos próximos jogos - o amistoso seguinte será contra o Brasil, em 29 de março - e vai buscar conscientizar os jogadores para a importância de marcar bem. "As seleções européias marcam muito e eu pretendo trabalhar isso na seleção portuguesa, que trabalha muito a bola e deixa o adversário jogar. Vamos mudar alguma coisa nesse sentido.?