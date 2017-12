Derrota não abala ânimo do Sport A derrota para o Palmeiras, quarta-feira, em São Paulo, não abalou o Sport. Mesmo na lanterna do quadrangular final da Série B do Brasileiro, com 1 ponto - contra 4 dos palmeirenses e 2 de Botafogo e Marília -, o time pernambucano acredita na classificação. "A equipe jogou bem, perdeu no detalhe de uma bola parada", lamentou o diretor de futebol do clube, Fred Domingos. Apesar da derrota para o Palmeiras, o goleiro Maizena saiu de campo feliz pelo reconhecimento ao seu trabalho, depois da grande atuação na quarta-feira. Aos 36 anos, ele assegura que ainda jogará mais três anos como profissional. "Me cuido muito fora do campo, nunca sofri nenhuma lesão grave. Campanhas como essa são boas para mostrar que o jogador está bem, com condição, força e vontade." Desfalques - Sem poder contar com o zagueiro Gaúcho e o lateral Carlinhos, suspensos, o técnico Hélio dos Anjos tenta definir os substitutos para o jogo de sábado, contra o Botafogo, em Niterói. O mais provável é que Marcão e Barão, respectivamente, ocupem suas vagas. O Sport decidiu ficar em São Paulo e seguir direto para o Rio de Janeiro. Por isso, a equipe treina nesta sexta-feira de manhã no Parque São Jorge e depois segue para o Rio.