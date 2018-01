Derrota não abala o Barbarense A derrota para o Corinthians no sábado não abalou o moral do elenco e da comissão técnica do União Barbarense. Para todos no clube, o fato de perder para um time grande é até aceitável. "O Corinthians está em ascensão no campeonato e mereceu essa vitória. Cometemos várias falhas e agora vamos continuar o trabalho, já que o desafio de escapar do rebaixamento continua", diz o técnico Roberval Davino, que pretende buscar os pontos necessár ios para escapar do rebaixamento em cima dos seus adversários mais diretos. Ele, que assumiu o time há duas semanas e encarou a torcida da casa pela primeira vez, diz não temer as cobranças e as críticas da torcida. "Quando aceitei vir para cá sabia que iria encontrar isso, mas não recrimino a torcida. Os torcedores estão no dir eito deles", afirma. Todos no estádio, ao final da partida, apontavam o goleiro Marcos como um dos responsáveis pela derrota pelas falhas no primeiro tempo da partida. Mas o goleiro esforçava-se em pedir desculpas a todos. "Estou há quase um ano sem jogar e senti o ritmo de jogo. Tanto que tive cãimbras no segundo tempo. Mas espero que todos me entendam e aceitem minhas desculpas. Vou fazer de tudo para ajudar o União a sair desta situação". Com doze pontos ganhos, o União Barbarense está na décima quinta colocação. Se o campeonato acabasse hoje, o time estaria rebaixado. Para complicar um pouco mais, o time terá que buscar a recuperação no campeonato contra um difícil adversário: o Rio Branco, no dérbi regional do próximo domingo. O time de Santa Bárbara d´Oeste tem historicamente a vantagem no confronto. Nos últimos jogos em Americana - local desta partida - o União sempre saiu vitorioso. Apesar de o Rio Branco estar na terceira colocação, todos sonham com a manutenção do retrosp ecto. "Quem sabe isso não continua?", diz o treinador. O elenco voltou trabalhar nesta segunda e treina amanhã em dois períodos.