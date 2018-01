Derrota não abala time do Fluminense A derrota para o São Paulo, na Copa Sul Americana, não abalou os jogadores do Fluminense. Eles acreditam que o time tem totais condições de virar o placar no Maracanã e, assim, obter a classificação. O técnico Joel Santana, que vem utilizando cada vez mais atletas juniores, considera promissor o futuro do Tricolor. "Estamos fazendo uma renovação. Deixa esta situação ruim passar que eles vão começar a render frutos para o clube", disse Joel, sem esquecer que o Fluminense está próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. "A maioria dos jogadores foram formados nas divisões de base e estão se esforçando para ajudar. É preciso paciência."