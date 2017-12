Derrota não abala time do Palmeiras A derrota para o Cruzeiro e a eliminação da Copa Sul-Americana foram encaradas com tranquilidade pelos jogadores do Palmeiras. Após o jogo, reconheceram a superioridade do adversário e ressaltaram que o principal objetivo do grupo é voltar para a Primeira Divisão em 2004. Sábado, a equipe volta a campo pela Série B para enfrentar o Ceará em Sobral. O meia Pedrinho e o volante Magrão, que não enfrentaram o Cruzeiro devido a contusões na coxa direita, serão reavaliados nesta quinta-feira na reapresentação. ?Contra o São Caetano jogamos mal e perdemos feio. Mas nesta quarta, o time jogou certinho. Procurou tocar a bola e, diante das circunstâncias, fez o que pode?, afirmou o goleiro Marcos. Para o zagueiro Daniel, a equipe chegou até a apresentar um bom futebol. ?Levamos um gol em jogada de bola parada, mas no geral o time esteve bem. Não definimos nossas principais jogadas de ataque e o gol acabou não saindo. Reconheço também que as equipes da Série A estão em outro ritmo. Participam de uma competição em que a técnica é superior. Mas a torcida pode ficar tranquila porque temos um bom potencial para obter o acesso." O atacante André, que entrou no segundo tempo, também mostrava-se otimista com o futuro da equipe. ?Jogamos bem, dominamos a partida, mas o resultado não veio. Não vamos nos abater porque o importante é o Campeonato Brasileiro."