Derrota não altera planos de Drubscky no Atlético-PR

Ricardo Drubscky acredita na recuperação do Atlético-PR. Segundo ele, o time mostrou bom futebol mesmo sendo derrotado na estreia fora de casa. "O que nos deixa muito confiantes e motivados é que temos muitos argumentos para enfrentar essas dificuldades (do Brasileirão). Tivemos uma boa demonstração em campo contra o Fluminense. Infelizmente o resultado não espelhou o que fizemos", disse o treinador.

Apesar de manter a escalação, Ricardo Drubscky pode apresentar novidades no decorrer da partida. O meia Douglas Coutinho voltou a treinar, após se recuperar de uma lesão no púbis, e fica como opção entre os reservas. Já Elias, com lesão no pé, e Zezinho permanecem no departamento médico.