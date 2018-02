Derrota não altera planos do S. Caetano O inesperado tropeço do São Caetano diante da Portuguesa Santista, por 2 a 0, quarta-feira, no ABC, não vai alterar os planos da comissão técnica de terminar o Campeonato Paulista entre os cinco primeiros colocados. O Azulão caiu da quarta para a quinta posição, com 26 pontos. O time continua na luta para se classificar à Copa do Brasil de 2006. "Temos este objetivo em mente, por isso não podemos deixar escapar a chance de vencer em casa", lamentou o técnico Estevam Soares, irritado com a sonolência do time no primeiro tempo, quando sofreu os dois gols. "O mesmo filme do jogo contra o União São João se repetiu. Tivemos um início sonolento e este fator ajudou a Santista a vencer. Temos que ter atenção durante os 90 minutos", disse o técnico que deixou o elenco de folga na quarta-feira. Os jogadores vão trabalhar apenas no período da tarde nesta quinta-feira e farão o coletivo-apronto na sexta-feira cedo visando o jogo contra o União Barbarense, sábado à tarde, em Santa Bárbara d´Oeste. O time deve sofrer mudanças.