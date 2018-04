Derrota não desanima técnico do Bangu A derrota para o Guarani, por 1 a 0, na estréia do Torneio Rio-São Paulo, não desanimou o técnico do Bangu, Miguel Ferreira, que ficou entusiasmado com a atuação da equipe. Segundo o treinador, todo o elenco tem muito a evoluir e isto significa que o time terá um bom desempenho dentro da competição. "O time está entrosado e atuou bem em Campinas. Mas estamos em início de temporada e os jogadores só chegarão ao ápice da forma física lá pela quarta rodada", explicou o treinador. "Além disso, o atacante Bruno Lazaroni, o lateral Marquinhos, o meia Renatinho e o zagueiro Daniel não realizavam uma partida oficial há mais de quatro meses". Os jogadores do Bangu se reapresentaram nesta segunda-feira em Moça Bonita. O próximo adversário da equipe será a Portuguesa, domingo, no Rio. Americano - O lateral-direito Rondineli deve ser a novidade do Americano para a partida pela segunda rodada do Torneio Rio-São Paulo, contra o Corinthians, no domigo, em São Paulo. O jogador se recupera de uma contusão no tornozelo direito, mas não deve ter problemas para ser escalado. O técnico do Americano, Luís Antônio Zaluar, repreendeu os jogadores pela falta de atenção e pelos erros de defesa durante a goleada sofrida para o Botafogo, por 5 a 2, na estréia do Rio-São Paulo. O treinador, no entanto, disse estar confiante na recuperação da equipe na competição. América - A derrota para o Santos, durante a estréia do Torneio Rio-São Paulo, no domingo, por 3 a 0, não abateu os jogadores do América. A equipe conseguiu resistir aos ataques da equipe paulista até os 40 minutos do segundo tempo, mas tomou os três gols em cinco minutos. Segundo o técnico do América, Mário Marques, a equipe ainda tem muito o que evoluir, mas conseguiu realizar uma boa partida. A previsão do treinador é a de que os treinos melhorem o desempenho do elenco, que no próximo domingo enfrenta o Fluminense, pela segunda rodada da competição.