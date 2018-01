Derrota não influencia Volta Redonda A derrota do Americano para o Ipatinga, por 2 a 0, na quarta-feira em Minas Gerais, pela Copa do Brasil, na opinião do técnico do Volta Redonda, Dario Lourenço, não vai influenciar na decisão da Taça Guanabara, domingo, no Maracanã. Descrente em levar vantagem em relação ao desgaste físico do elenco adversário, causado pelo jogo e também pela viagem ao interior de Minas Gerais, o treinador aposta em uma final marcada pelo equilíbrio. "Esse resultado não vai ter reflexo no domingo. Há um certo desgaste de viagem, mas há tempo suficiente para recuperar a forma física. O jogo vai ser de igual para igual", declarou Dario Lourenço, que usou a própria experiência para justificar sua argumentação. "O Volta Redonda jogou contra o Botafogo na quarta-feira e, no domingo, venceu nas semifinais o Cabofriense, que estava descansado. O jogador já se acostumou a esse vício". O treinador evitou críticas à arbitragem. Disse até estar surpreso com as boas atuações dos juízes no Campeonato Carioca. Em relação à preparação do time da Cidade do Aço para a decisão entre dois clubes do interior do Estado do Rio de Janeiro, Dario Lourenço afirmou estar com "o grupo nas mãos" e confiante no trabalho desenvolvido. Por essa confiança e também pelo apoio de empresários, comerciantes e políticos no custeio da viagem dos torcedores, o técnico do Volta Redonda acha o Maracanã será tomado por cores amarelas e pretas. "Tenho certeza de que haverá mais torcedores do Volta Redonda do que do Americano. Esse título é inédito para nós".