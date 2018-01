Derrota no clássico não afeta o Flu Apesar de o Fluminense ter perdido a invencibilidade contra o Vasco, no domingo, o técnico Valdir Espinosa não pretende fazer grandes mudanças na equipe para a partida com o São Paulo, quarta-feira, pela semifinal do Rio-São Paulo. "Não posso fazer alterações porque o time jogou mal, se não tinha de trocar todo mundo", explicou o treinador, reconhecendo que nenhum atleta esteve bem no clássico carioca. Espinosa admitiu, no entanto, que pode fazer uma ou outra mudança na equipe titular. "Se isso acontecer, será em função da forma de jogar do São Paulo. Por isso, vou esperar para saber como eles vão atuar", afirmou o treinador. No clássico com o Vasco, o Fluminense entrou em campo com apenas um volante, o que pode ser modificado para o jogo de quarta-feira. A diretoria do clube multou o zagueiro César por causa da expulsão no jogo com o Vasco, quando ele recebeu o cartão vermelho ainda no primeiro tempo. O jogador considerou a punição justa porque, segundo ele, a sua saída prejudicou o time. O Fluminense também mudou a comissão técnica nesta segunda-feira. O preparador de goleiros Ricardo Cruz foi substituído por Carlos Pupo, que veio da Portuguesa.