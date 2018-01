Derrota no Mineirão não abala o Santos ?O Cruzeiro venceu a partida, mas não o campeonato", disse nesta segunda-feira o goleiro Fábio Costa, para quem o Santos tem muita chance de ser campeão novamente este ano. ?É preciso manter uma regularidade e o time já mostrou que tem condições de conseguir isso." Mesmo abatidos com a derrota de sábado, os jogadores têm agora apenas um objetivo, que é o de vencer o Juventude quarta-feira na Vila Belmiro. ?Temos que fazer a lição de casa e ainda torcer pelo Corinthians, pois não há outro remédio", disse o lateral-esquerdo Léo, referindo-se ao confronto entre o Cruzeiro e os corintianos, também na quarta-feira. Para Léo, ainda há muito tempo para recuperar os pontos perdidos. ?Temos ainda quinze rodadas pela frente e o Cruzeiro tem três pontos a mais, mas pode tropeçar." Para o lateral, a vitória é o único resultado que interessa quarta-feira, mas o Juventude ?vem de vitória e merece todo o nosso respeito". ?Depois desse jogo, vamos pensar no Internacional", disse ele a respeito da semana gaúcha que o Santos terá, jogando contra dois times do Rio Grande do Sul. Ainda nesta segunda-feira, porém, os jogadores ainda lamentavam a derrota para o Cruzeiro. Léo falou do pênalti que sofreu, mas não marcado. ?Foi pênalti", disse ele, ?mas o juiz achou que eu valorizei demais". No intervalo, o lateral conversou com Heber Roberto Lopes sobre o lance. ?Agora não adianta lamentar, tenho que dar continuidade ao meu trabalho." O jogador evitou fazer outros comentários sobre a arbitragem, mas deixou escapar. ?Não temos sido felizes quando ele apita." Fábio Costa admitiu que o pênalti cometido por André Luís foi bem marcado, mas reclamou do que Léo teria sofrido. ?Não há dúvida alguma sobre o pênalti do André Luís, mas acho que na jogada do Léo ele sofreu pênalti e o juiz não marcou; é muito complicado o critério."