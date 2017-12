Derrota para Costa Rica pode custar o emprego a Janas O jogo contra a Costa Rica, na próxima terça-feira (20), em Hannover, pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo, não vale nada para a Polônia, mas pode valer muito para o técnico Pawel Janas. Quem deu a "dica" foi o presidente da federação polonesa de futebol, Michal Listkiewicz. "Sem dúvida, seria muito ruim sair da Copa do Mundo sem nenhuma vitória, sem pontos, ou sem nenhum gol marcado", disse o dirigente, que evitou maiores comentários e explicou que uma decisão será tomada somente após o Mundial. Criticado pela imprensa e pela torcida polonesa mesmo antes do Mundial, Janas, que já está há três anos no cargo, ficou bastante ameaçado de perder o emprego após as derrotas para o Equador, por 2 a 0 , na estréia, e para a Alemanha, por 1 a 0, na última quarta-feira.