Derrota para São Paulo não abala Guarani O bom futebol apresentado pelo Guarani diante do São Paulo, apesar da derrota por 3 a 2, motivou o time para enfrentar o Santo André, quarta-feira, às 20h30, no estádio Bruno José Daniel, pela Copa do Brasil. Como houve empate por 1 a 1 no jogo de ida, uma vitória simples já classifica o clube de Campinas. No jogo de domingo, o Guarani teve chances de vencer, mas faltou tranqüilidade na hora de concluir e atenção na defesa. O técnico Joel Santana já começou a trabalhar nesses dois pontos. "Vamos orientar o jogadores a ter mais atenção. Uma jogada aparentemente sem perigo pode provocar a derrota. Gostei da disposição dos nossos atletas. Vamos melhorar ainda mais nosso posicionamento e buscar a vaga. O jogo é difícil, mas vamos entrar em campo com muita disposição", afirmou o treinador. O atacante Viola, que domingo fez sua estréia no Campeonato Brasileiro, marcando os dois gols contra o São Paulo, é a esperança da torcida. "Estou me sentindo muito bem fisicamente e quero dar tudo para que o Guarani se classifique", revelou o jogador de 35 anos.