Derrota praticamente derruba Vadão Com vergonha de mostrar a cara, os principais jogadores do São Paulo negaram-se a dar explicações sobre a eliminação do clube nas quartas-de-final da Copa do Brasil, em pleno Morumbi. Rogério Ceni, Carlos Miguel, França, Souza e Maldonado deixaram o estádio com forte aparato de seguranças e calados. "Já dei entrevistas no gramado", justificou Rogério. Sobrou para o técnico Oswaldo Alvarez. O treinador, cabisbaixo, com os olhos vermelhos e fala mansa, procurou manter a calma e foi um dos poucos a atender a imprensa. O prenúncio da derrota ocorreu nos primeiros momentos da partida. O Grêmio atacava e o São Paulo apenas se defendia. De um lado, o treinador Tite, da equipe gaúcha, chamava e dava orientações a seus atletas na beira do campo, gesticulava e vibrava. Do outro, Vadão, previa o pior. De braços cruzados, calado, apenas assistia. O treinador sãopaulino procurou se defender. "Não adiantava, estávamos muito mal na primeira etapa. Esperei o intervalo para corrigir", alegou. "O Carlos Miguel não vinha bem como ala. Inverti a posição dele com a do Maldonado e o time cresceu. A equipe vencia por 2 a 1 e tinha tudo para vencer. Porém, pecamos e acabamos levando dois gols," explicou. Outra desculpa do técnico para a eliminação foram os desfalques. "Jogamos sem os laterais e ainda perdemos o Fábio Simplício e o Jean, contundidos. O Maldonado entrou às pressas, na fogueira." No entanto, ficou evidente que o treinador deve deixar o clube. Ninguém comentou, mas uma reunião antes da reapresentação do grupo, amanhã (24), às 15h30, vai determinar o futuro de Vadão. "O planejamento começa amanhã", disse o supervisor do São Paulo, José Dias, deixando claro que o técnico corre riscos. Vadão não quis comentar sobre uma possível saída. "A diretoria é quem vai resolver." O treinador foi muito criticado pela torcida Tricolor. "Burro, burro e Vadão pede demissão" foram alguns dos gritos direcionados ao técnico. Ele, porém, tentou justificar: "Não foi a primeira e nem será a última vez que isso acontece. É tudo normal". Se a permanência de Vadão ainda é uma incógnita, a partida de hoje foi, praticamente a despedida do atacante França. Dirigentes do Borussia Dortmund, da Alemanha, estiveram no estádio, observando o jogador e devem acertar a transferência nos próximos dias. O empresário do atleta, Wagner Ribeiro, tinha dito que a negociação do jogador aconteceria após a Copa do Brasil. França de saída, Rincón, ex-Santos e Leandro, do Botafogo, chegando. O volante colombiano deve ser apresentado na sexta-feira. O atacante, após o termino do Paulista. Outro atleta na lista de possíveis reforços é o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, do Vasco.