Derrota serve de alerta para palmeirenses A derrota para o Sport por 3 a 2, a primeira que o Palmeiras sofreu na Série B dentro do Parque Antártica, deixou o grupo em estado de alerta. Apesar da necessidade da conquista de apenas um ponto em duas partidas - terça contra o Brasiliense em Taguatinga, e sábado diante do Santa Cruz em São Paulo - para garantir a classificação para o quadrangular final da Série B, alguns jogadores não esconderam que o time ainda apresenta muitas deficiências. O técnico Jair Picerni não terá diante do Brasiliense Magrão, Marcinho e Baiano, que neste sábado receberam o terceiro cartão amarelo. ?Dizer que foi um dia atípico seria muito fácil. Mas não há como esconder que falta experiência ao Palmeiras, um fator importante em momentos decisivos como esse. Nossa equipe é muito jovem, e não soube controlar a ansiedade diante de um adversário com vários jogadores rodados", afirmou Marcos. O goleiro procurou isentar seus companheiros de responsabilidade pelo resultado. Mas evidenciou que alguns atletas deveriam repensar conceitos em relação ao real potencial da equipe. ?Espero que esses pontos que deixamos escapar aqui não nos façam falta. Mas a derrota deve mostrar a certas pessoas que o Palmeiras não é tão favorito assim como parece. Eu já havia dito que o Sport é um time competente, o mais difícil de ser vencido dentro da nossa chave. E venceu porque foi melhor.? O volante Magrão conseguiu enxergar um fator positivo na derrota. ?Pelo menos agora vai acabar aquele clima de oba-oba que contagiou o grupo. Ainda é cedo para que o ambiente de euforia prevaleça. Mas agora vai acontecer o que eu havia previsto há quatro meses. Bastaria uma derrota do Palmeiras em casa para que as críticas se tornassem muito fortes. Sabemos das nossas qualidades e limitações. E que muita coisa ainda pode melhorar.? Vágner Love procurou demonstrar personalidade depois de ter perdido o pênalti que poderia ter garantido o empate. ?Fiquei abalado no momento, mas não posso deixar que este lance comprometa minha carreira. Perdi e ainda perderei vários outros. Quero continuar marcando gols para que o Palmeiras se classifique.? Para o técnico Jair Picerni, o Sport chegou à vitória em cima dos erros do Palmeiras. ?Não foi uma boa tarde. Mas, na minha opinião, o jogo esteve igual. Houve erros dos dois lados, mas infelizmente não chegamos ao empate.? No Sport, o técnico Hélio dos Anjos preferiu ressaltar o equilíbrio de sua equipe, que ocupa a vice-liderança da chave com seis pontos ao lado do Brasiliense. ?Ganhamos no detalhe, porque o jogo foi equilibrado. Mas reconheço que não é fácil vencer o Palmeiras dentro de sua casa. Acho que tradição pode até pesar em um momento como esse, mas a vaga será definida dentro de campo.?