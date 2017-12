Derrotado, Bayern oferece champanhe O Bayern de Munique deu neste sábado uma demonstração inegável de cavalheirismo e mostrou que sabe se comportar como um bom perdedor. Ofereceu ao Werder Bremen a champanhe para que jogadores e dirigentes celebrassem o título alemão de futebol conquistado com um vitória por 3 a 1 sobre o próprio Bayern, em pleno estádio Olímpico de Munique. Como o Bremen só havia levado cerveja a Munique, o Bayern mandou ao vestiário do time vencedor algumas garrafas de champanhe da marca "Lanson", um dos patrocinadores do Bayer. "Sim, a champanhe que estou tomando nos foi dada de presente pelo Bayern", disse o presidente do Bremen, Jurgen Boern. A champanha Lanson normalmente só é aberta no Estádio Olímpico de Munique para celebrar vitórias do próprio Bayern.