Derrotas deixam Ponte apreensiva O mau futebol e duas derrotas consecutivas deixaram o ambiente tenso na Ponte Preta. Preocupado em se recuperar no Campeonato Brasileiro, o time nem terá muito tempo para treinar visando o jogo contra o Fluminense domingo, às 18h10, no Estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda, pela 25ª rodada. "Realmente jogamos mal nestes dois jogos, mas não é possível jogarmos tão mal novamente", espera o técnico Estevam Soares, preocupado com o escasso tempo de recuperação após a derrota em casa para o Botafogo, por 1 a 0, quinta-feira. O time se mantém com 44 pontos, mas agora na 13ª posição, cada vez mais distante de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana e mais próxima da zona de risco. O desfalque para o jogo será o zagueiro Galeano, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Se mantiver o esquema com três zagueiros, a entrada de Preto é o fato mais natural. Mas existe a possibilidade do time atuar com dois zagueiros, no caso Thiago Matias e Rafael Santos. O meia-atacante Evando, finalmente liberado pelo departamento médico, está integrado ao grupo e pode até aparecer como surpresa. Pela manhã houve um treino físico para os reservas e à tarde um degenerativo para todos. Em seguida a delegação viajou para Volta Redonda.