Derrotas já causam tensão no Corinthians A segunda derrota do Corinthians nos dois primeiros jogos do Campeonato Paulista já causou tensão no clube. É preciso reagir nesta quarta-feira, contra o Atlético, em Sorocaba. E, para isso, é possível até que a estréia de alguns reforços, como o zagueiro Marinho e o meia Carlos Alberto, seja antecipada. Mesmo porque, a grande estréia dos reforços programada pela MSI para acontecer no sábado, contra o América, no Morumbi, corre risco de ser adiada. Afinal, o argentino Tevez sofreu uma infecção na canela da perna direita, precisou até ser internado num hospital em São Paulo e perdeu 5 importantes dias de treino - deve voltar ao trabalho apenas nesta terça-feira. Sem contar com as grandes estrelas contratadas pela MSI, o Corinthians perdeu até agora para o Mogi Mirim (2 a 1) e o Marília (1 a 0). "Lógico que sinto a pressão. Mas as coisas no Corinthians são assim. Se reagimos no ano passado, saindo da 17ª colocação no Brasileiro para a quinta, não há motivo para duvidar do nosso espírito de reação", afirmou o técnico Tite. Só que, no íntimo, o treinador sabe que as coisas não são iguais. A cobrança no Corinthians se tornou imensa desde a chegada da MSI. Em 2004, Tite assumiu uma equipe sem perspectiva alguma, recém-fugida do rebaixamento no Paulista e que acabava de ser humilhada sob o comando de Oswaldo de Oliveira perdendo do Atlético-PR por 5 a 0 no Pacaembu. Cabisbaixos - A auto-estima dos jogadores que atuaram nas duas primeiras partidas está em baixa. Eles tentam se defender das insinuações de que são dependentes dos reforços comprados pela MSI. "São ótimos jogadores os que foram contratados, mas a equipe poderia ter conseguido melhores resultados nas duas partidas. Se tivéssemos o Fábio Baiano e o Fabinho, tenho certeza de que não perderíamos os jogos. Nosso time já é muito bom", garantiu o zagueiro Anderson, capitão do time.