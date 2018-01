Desábato antecipa viagem de volta O zagueiro argentino Leandro Desábato decidiu antecipar sua viagem de volta para a Argentina. Ao contrário da maioria da delegação do Quilmes, que tem vôo marcado para as 22h30, Desábato embarca para Buenos Aires logo mais às 18h45, do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O técnico do clube argentino Gustavo Alfaro contou que conseguiu 15 passagens no vôo do início da noite e que o zagueiro estará neste grupo. O zagueiro - preso na noite de quarta-feira acusado de racismo pelo atacante Grafite, do São Paulo - foi colocado em liberdade no início da tarde desta sexta-feira. Agora vai responder processo por injuria racista e corre o risco de ser condenado a pena de 1 a 3 anos de prisão. Desábato saiu da cadeia e poderá volta para casa, mas assinou termo de responsabilidade comprometendo-se a voltar ao Brasil sempre que requisitado pela Justiça.