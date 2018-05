Desábato cobra eficiência do Estudiantes na final O zagueiro Desábato, que tentará ajudar o Estudiantes a segurar a força ofensiva do Barcelona na partida deste sábado, em Abu Dabi, pela final do Mundial de Clubes da Fifa, afirmou nesta sexta-feira que o time argentino terá de errar o mínimo possível no ataque se quiser ter chances de surpreender o campeão europeu e levar o título da competição.