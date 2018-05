Desábato diz que experiência é arma do Estudiantes

"Este é um grupo inteligente e entende que partidas como esta não se jogam sempre. Estamos focados e conscientes de que se não dermos 100%, podemos perder", comentou. "Mas se jogarmos no nível que atuamos durante a Libertadores, temos boas possibilidades", completou, ao site oficial da Fifa.

Desábato revelou confiança em uma vitória do Estudiantes na partida contra o Pohang Steelers. Apesar disso, ele acredita que o confronto de terça-feira será complicado. O zagueiro afirmou que ficou bem impressionado com a qualidade do adversário na vitória por 2 a 1 sobre o Mazembe, do Congo. "São difíceis. Têm um bom jogo, correm como máquinas", disse. "Se nota a mão do técnico brasileiro [Sergio Farias]. Não será fácil".