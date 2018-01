Desábato é transferido de delegacia O zagueiro argentino Leandro Desábato, do Quilmes (ARG), foi transferido do 34.º (Morumbi) para a 13.º Delegacia de Polícia na tarde desta quinta-feira, que fica na região da Casa Verde, na zona Norte. O motivo é a falta de carceragem na delegacia da região Sul da capital paulista. Desábato continua preso até que seja despachado por um juiz um habeas corpus ou a definição do caso, pois ele é acusado de injúria com agravante de racismo. Isso pode ocorrer ainda nesta noite ou somente nos próximos dias. A transferência de delegacia foi necessária justamente por isso, uma vez que o jogador deve dormir pelo menos mais uma noite no Brasil.