Desábato embarca de volta para Argentina Exatamente às 19h05 desta sexta-feira, o zagueiro argentino Leandro Desábato deixou o Brasil em um vôo da TAM 8004, retornando para a Argentina, acompanhado de parte da delegação da equipe do Quilmes. Ele passou quase 40 horas preso em São Paulo, desde a madrugada de quinta, por causa das ofensas raciais que fez ao atacante Grafite. Desábato precisou pagar fiança de R$ 10 mil para deixar a prisão no começo da tarde desta sexta-feira. Na seqüência, foi para o Fórum da Barra Funda, em São Paulo, onde assinou um termo de responsabilidade, se comprometendo a voltar ao Brasil sempre que requisitado pela Justiça. Sem contato - Depois disso, a polícia conseguiu despistar a imprensa e curiosos. Na chegada do jogador à concentração do time, no Hyatt Hotel, na avenida Nações Unidas, enquanto cinegrafistas e fotógrafos tomavam o hall principal, a viatura policial entrou por um portão lateral. Nesse momento, o movimento dos jogadores se intensificou no hall. Todos estavam prontos para a viagem. Dez minutos depois, às 16h20, uma van com vidros escuros saiu do Hyatt com alguns integrantes do Quilmes, entre eles Leandro Desábato. A diretoria do Quilmes não conseguiu embarcar todos os jogadores em um único vôo e foi obrigada a dividir jogadores, dirigentes e jornalistas convidados em três turmas, com prioridade para os titulares do time e o técnico Gustavo Alfaro. Outros dois vôos devem levar o restante da delegação. Um, ainda nesta sexta-feira, às 22h30, com os demais jogadores. E outro que deve seguir na manhã de sábado, com equipamentos e jornalistas convidados.