Desábato minimiza vantagem do Vasco e projeta jogo 'duro' na Bolívia

O Vasco goleou o Jorge Wilstermann no duelo de ida da terceira fase da Copa Libertadores, em casa, por 4 a 0, e pode até perder por três gols na próxima quarta-feira que se garantirá na fase de grupos. A classificação, assim, pode parecer encaminhada para o torcedor. Mas não para o volante Leandro Desábato.

Ex-jogador do Vélez Sarsfield, o argentino lembrou neste sábado outros duelos já disputados na altitude boliviana com o ex-clube e previu um jogo duro contra o Jorge Wilstermann em Sucre.

"Chegar na fase de grupos da Libertadores é um objetivo nosso desde a pré-temporada. Estamos a um passo, a 90 minutos, de conseguir alcançar nossa meta, mas sabemos que vai ser duro", assegurou o volante, antes de acrescentar.

"O Jorge Wilstermann é muito forte em seu campo e tem a questão da altitude. Já tive a sorte de jogar nessas condições com o Vélez. É um terreno difícil, complicado, mas vejo que a dificuldade maior está na cabeça. É preciso manter a calma", avaliou.

Desábato falou ainda sobre a sua rápida adaptação ao Vasco. E assegurou que pode melhorar de rendimento nas próximas partidas. "Fui muito bem recebido por todos no clube, tanto pelos companheiros, quanto pelo treinador. Isso fez com que eu me adaptasse rápido ao clube, ao estilo de jogo do futebol brasileiro, e pudesse desempenhar um bom futebol. Acredito que vou crescer ainda mais depois de uma sequência de partidas. Por ser argentino, achava que fosse demorar um tempo maior, mas por sorte já me sinto adaptado."