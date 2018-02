Desafeto de Renato Gaúcho, Ramón é dispensado do Vasco O técnico do Vasco, Renato Gaúcho, iniciou a pré-temporada da equipe nesta quinta-feira, em Resende, no sul fluminense, com uma vitória: a dispensa do meia Ramon. Por outro lado, precisou admitir o retorno de Romário, com direito a várias regalias. A primeira foi o fato de o artilheiro ficar treinando em São Januário e não viajar com o grupo. Renato já havia manifestado seu descontentamento com Ramon e não quereria tê-lo no grupo em 2007. Mas o presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse que o treinador não decidia quem era contratado no clube. Este poder pertencia a ele. Na noite de quarta-feira, no entanto, o cartola deu uma demonstração do prestígio do treinador e não renovou o contrato de Ramon. O meia deixou o clube culpando Renato Gaúcho pelo término de sua história em São Januário. ?Não vou ficar falando sobre isso. Acabou. Todo jogador precisa renovar seu contrato com o presidente (Eurico). Ele decide. Isso é assunto da diretoria?, respondeu o técnico do Vasco. Apesar da vitória, Renato Gaúcho teve que se contentar com a ausência de Romário em Resende. O Vasco está treinando na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) mas o jogador só irá até o local na para disputar jogos-treinos ou amistosos. ?Todos sabem que o Romário é o único a ter regalias. E vai continuar assim, mas ele vai seguir uma programação de treinamentos?, disse Renato Gaúcho. A princípio, 30 atletas iriam treinar em Resende. Mas, somente 27 jogadores viajaram: Ramon foi dispensado, Romário ficou no Rio e o atacante Jean ainda não renovou contrato. Nesta quinta, Romário chegou às 8h30 a São Januário, passou por exames médicos e fez exercícios no campo. Agora, o jogador, que completa 41 anos no dia 29 deste mês, aguarda uma liberação da Fifa para assinar contrato com o Vasco. O principal problema é que o craque já atuou por dois clubes (Miami F.C. e Adelaide United) desde maio, e só poderia defender o terceiro, no caso o Vasco, quando completasse um ano do vínculo com o primeiro, ou seja, o time norte-americano.