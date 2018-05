Desafio do Atlético-PR é voltar a marcar gols e quebrar jejum contra o Palmeiras

O técnico Fernando Diniz está com uma dor de cabeça para escalar os titulares do Atlético Paranaense. Há dois jogos sem marcar no Campeonato Brasileiro, o time ainda sofreu com baixas para enfrentar o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, pela quarta rodada. O jogo marca o reencontro do clube com a Arena da Baixada, em Curitiba, onde estreou com goleada sobre a Chapecoense por 5 a 1, em resultado que empolgou a torcida.

O estilo Fernando Diniz de jogar, com toque de bola e velocidade, tem arrancado elogios da imprensa e agradado a torcida. E o técnico aposta em uma evolução com o decorrer dos jogos, tanto no aspecto técnico como tático. "É sempre bom ter uma semana toda para descansar a equipe e fazer os ajustes necessários. Não é uma semana apenas para encher de treinamentos. Usamos para recuperar os atletas e alguns dias para corrigir defeitos e a potência do time", disse o confiante treinador.

Apesar do empate sem gols nos últimos dois jogos, contra Grêmio e Bahia, o Atlético Paranaense ainda está invicto na competição e aparece com cinco pontos, na parte de cima da tabela de classificação. A cobrança da torcida é por bons resultados fora de casa, mas não há muito do que reclamar. Além do título no Estadual, o clube está nas oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o São Paulo.

O time pode ter uma baixa importante: o zagueiro Thiago Heleno sentiu uma pancada no joelho e não trabalhou com os companheiros nos últimos dois dias. Ele ainda não sabe se terá condições de atuar. Por outro lado, o volante Camacho cumpriu suspensão contra o Bahia e está de volta.

Raphael Veiga, emprestado pelo Palmeiras, não poderá atuar por força de contrato. Na defesa, se Thiago Heleno realmente não for relacionado, Zé Ivaldo se mantém no time titular.