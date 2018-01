Desafio do S. Caetano: vencer sempre Primeiro classificado às quartas-de-finais do Campeonato Paulista e com uma campanha irreparável, o São Caetano confirma ser a mais nova força do futebol brasileiro. E continua intrigando seus adversários, que tentam descobrir seus segredos de sucesso. Para o técnico Mário Sérgio, a principal diferença entre o Azulão e os grandes clubes está na tranqüilidade que os profissionais desfrutam no estádio Anacleto Campanella. "Tanto que não troco o São Caetano por nenhum outro clube neste momento. Sou muito bem pago e trabalho sem pressão. Onde posso ter estas condições no Brasil?", indaga o técnico. O seu grande mérito está, justamente, na condução do grupo de jogadores que demonstram extrema sensibilidade aos apelos e, principalmente, à filosofia do comandante. E até os jogadores mais badalados, como Ademar, o maior artilheiro da história do clube, aceita passivamente a reserva mesmo num dia de clássico contra o Corinthians. "Tudo é questão de conversa. O Mário Sérgio me explicou que tinha uma opção tática diferente naquele jogo e que eu iria ficar no banco. Não vi problema nisso", assegura o atacante, que já não demonstra a mesma sede de gols de antigamente. "Acho que virei garçon, servindo meus companheiros", concluiu. Na vitória sobre o América, por 1 a 0, o técnico tirou dois jogadores que venceram o Corinthians: Marlon e Ramalho. Nesta filosofia de mosqueteiros, um por todos e todos por um, os resultados são cada vez mais convincentes. Em quatro jogos neste Paulistão, o São Caetano manteve os 100% de aproveitamento, com o ataque marcando nove gols e sua defesa não sofreu nenhum. Paralelamente, o time atropelou o Sampaio Corrêa na Copa do Brasil, por 4 a 1, e já espera o Botafogo Carioca na Segunda fase. O objetivo, segundo o presidente Nairo Ferreira de Souza, é "lutar pelos títulos". O técnico Mário Sérgio, pelo menos aparentemente, é mais modesto: "Prefiro simplesmente lutar pelas vitórias". A próxima chance de vencer será contra o União São João, sábado, em Araras.