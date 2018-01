Desafogo de Aloísio: o único consolo tricolor no Morumbi O São Paulo deve a Aloísio a conquista da vaga para as oitavas-de-final. O atacante conseguiu salvar o time do Morumbi de uma vexatória desclassificação em casa com uma atuação destacada contra o Audax Italiano - deu o passe para que Richarlyson marcasse o primeiro gol e ele mesmo fez o segundo, quebrando um jejum de quase três meses sem marcar. Sua atuação, porém, foi ofuscada pela péssima noite da equipe. ?Mas não estou mais leve, não. Preferia não ter feito o gol e o São Paulo ter se classificado como primeiro do grupo?, afirmou o jogador, na saída do gramado. ?Felizmente esse gol aconteceu hoje, numa classificação muito importante.? Aloísio não marcava desde o dia 28 de janeiro, quando o São Paulo venceu o Rio Claro, pelo Campeonato Paulista, com o placar de 2 a 0. E dedicou o gol de ontem ao técnico Muricy Ramalho. ?Muitas pessoas me criticaram e me queriam fora. Dedico esse gol a ele. Esse é o Aloísio guerreiro, que faz de tudo pelo time.? Vaias Ao fim da partida, o São Paulo deu mostras de que não se recuperou da goleada por 4 a 1 contra o São Caetano, sábado. Cabisbaixo, foi vaiado pela torcida, a exemplo do que aconteceu na semifinal do São Caetano. O técnico Muricy Ramalho também voltou a ser chamado de ?burro?. ?Neste momento precisamos dos torcedores junto com a gente?, desabafou o lateral Júnior. ?Não somos imbatíveis. Somos mortais, que também erram.? Para Souza, o time não se recuperou psicologicamente. ?A maioria dos jogadores não foi bem, isto é evidente. O resultado de sábado acabou refletindo no grupo. Mas às vezes é melhor um resultado positivo do que jogar bem e perder.?