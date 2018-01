Desailly teme novo fracasso da França na Copa do Mundo O ex-jogador Marcel Desailly afirmou que está pessimista com as chances da França na Copa do Mundo da Alemanha. Ele acha que os jogadores jovens que despontaram para a seleção nos últimos anos têm talento, mas ainda precisam ganhar experiência e confiança. "Eles jogam em grandes clubes, mas ainda precisam aprender a lidar com a pressão de uma Copa, que é o principal evento do futebol mundial", afirmou o jogador, que se aposentou do futebol no ano passado, com o recorde de 116 atuações pelos "Bleus". Desailly se mostrou escaldado com o fiasco da França em 2002, eliminada na primeira fase sem marcar gols. "E tínhamos três dos principais atacantes da Europa", ressalta, em referência a Henry, Trezeguet e Cissé. Para o ex-zagueiro, que se destacou com as camisas de Olympique de Marselha, Milan e Chelsea, a derrota por 2 a 1 para a Eslováquia, no começo deste mês, prova a fragilidade da equipe treinada por Raymond Domenech. A França está no Grupo G da Copa e estréia no dia 13 de junho, contra a Suíça, em Stuttgart.