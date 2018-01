Desanimado, Geninho até admite sair Desanimado pela derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, no Pacaembu, o técnico Geninho tentou esconder, mas deixou em aberto a possibilidade de deixar a equipe do Corinthians antes do final do Campeonato. Nos vestiários do estádio, ao final da partida, ele foi lacônico ao ser questionado sobre por quanto tempo mais iria suportar à pressão dos torcedores e da diretoria. ?Eu não sei por quanto tempo eu vou suportar. Poder ser a qualquer momento (a saída). Pode ser que eu vá para casa e decida (sair). A gente nunca sabe quando vai dar o estalo?, disse o treinador. Apesar da derrotar, Geninho disse que gostou da atuação da equipe do Corinthians. ?O time não fez um mau jogo. Temos que ver quem estava do outro lado. O Cruzeiro é um ótimo time, de muita qualidade e que depois de que fez o gol, passou a jogar como gosta; em velocidade no contra-ataque?, disse. ?Jogamos melhor no segundo tempo e em termos de volume de jogo, as coisas foram equilibradas. No finalzinho o Cruzeiro teve duas boas chances, mas foi em função da postura do Corinthians, que foi todo para cima?, analisou.