Desanimado, Guarani joga a toalha Uma pá de cal nos sonhos do Guarani no Campeonato Brasil. Assim foi a derrota para o Atlético Parananese, por 3 a 1, sábado, na Baixada da Arena, que deixou o time campineiro longe da Copa Sul-Americana, como já tinha ocorrido com a pretensão de disputar a Taça Libertadores na próxima temporada. A ordem agora, da diretoria e da comissão técnica, é tirar o time da crise já de olho em 2004. "Infelizmente os últimos resultados nos atrapalharam", diz o vice-presidente Antônio Carlos Seccacci, que acompanhou o time até a capital do Paraná. O técnico Barbieri, que desde que assumiu o time dizia em brigar pelas primeiras posições, também se entregou à realidade dos números. "Nosso time perdeu pontos importantes", lamenta. O retrospecto comprova as palavras do técnico. Há quatro jogos o time não vence, agravado pelo fato da greve organizada pelos jogadores, quando eles resolveram não treinar no dia 14 de novembro por atrasos de salários. Desde então, o clima ficou quente no Brinco de Ouro, com reflexos visíveis dentro de campo. Mas vencer o Atlético seria mesmo contrariar muito o retrospecto. O time completou 139 dias sem vencer longe de Campinas, tendo comemorado a última vitória no distante dia 13 de julho, por 2 a 1, sobre o São Caetano, no ABC. O Guarani só venceu duas vezes fora do Brinco de Ouro, a outra contra a Ponte Preta, seu rival, no Majestoso. E acumulou 13 derrotas sem o apoio de sua torcida, com certeza, fator determinante para terminar o Brasileiro de forma frustrante. Resta apenas cumprir tabela nas últimas duas rodadas, contra o Paysandu, em Campinas, e Figueirense, em Santa Catarina. Para o próximo jogo o time não terá o volante Leandro Guerreiro e o zagueiro Bruno Quadros que receberam o terceiro cartão amarelo.