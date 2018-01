Desanimado, Náutico cumpre tabela no Rio O técnico do Náutico, Édson Leivinha, só deverá escalar para o jogo de sábado contra o Botafogo, em Niterói (RJ), os jogadores que mostrarem disposição para disputar a partida. Desclassificado e desestimulado, o time apenas cumpre tabela no último jogo da temporada. Com certeza o zagueiro Domingos ficará fora, por ter levado o terceiro amarelo no empate com o Remo (2x2), na terça-feira. Já o goleiro Edervan está machucado na coxa direita. Sem perspectivas, as especulações no Náutico são sobre quem fica e quem sai. O comentário mais forte é o de que o artilheiro Kuki deverá ser contratado pelo Paysandu. Mas tanto ele como o diretor Maurício Cardoso preferiram desconversar. ?Ainda não entramos em contato com ninguém, somente nesta segunda-feira vamos ver caso a caso como ficará a situação dos atletas?, afirmou Cardoso.