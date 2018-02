Desanimado, Pumas luta por um empate O Pumas pretende usar a Copa Sul-Americana para salvar o ano. Mal no Campeonato Mexicano ? décimo colocado, com 13 pontos (de 36 possíveis) ?, a equipe comandada pelo ex-jogador Hugo Sánchez tenta um título inédito. Mas vem ao Brasil, para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira, desanimada pela derrota sofrida para o Toluca ? 3 a 0, no domingo, pelo torneio local. Hugo Sánchez escalará o que tem de melhor. Sua idéia é voltar para casa pelo menos com um empate. ?Um bom resultado para nós seria não perder. E, se possível, marcarmos um gol como visitante porque é muito importante?, avalia o técnico mexicano. ?Se chegarmos às semifinais da Copa Sul-Americana, poderemos apagar um pouco a má imagem deixada no Campeonato Mexicano?. Dois dos destaques do Pumas são brasileiros. Mas não muito conhecidos da torcida. Leandro Augusto, meia com passagens por Criciúma, Internacional e Botafogo, e Aílton, também meio-campista, camisa 10 da equipe, que no Brasil teve rápida passagem pelo Palmeiras. ?Não tive muitas oportunidades no Palmeiras. No Pumas, tive chance e hoje conquistei o meu lugar aqui?, disse Aílton, que é a grande aposta do técnico Hugo Sánchez para tentar surpreender o Corinthians.