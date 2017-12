Desânimo contagia clima na Ponte Preta Há cinco jogos sem vencer e cada vez mais perto da zona de rebaixamento, o clima de desânimo tomou conta da Ponte Preta para a partida contra o Santos, domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 42ª rodada do Campeonato Brasileiro. Preocupado com a delicada 20ª colocação na tabela, com 45 pontos, e com vários desfalques, o técnico Abel Braga não sabe como vai definir o time para enfrentar a embalada equipe santista. Muito pelo contrário, exagera no negativismo. "Esta é a rotina do clube: são dificuldades novas a todo momento. Mas acho que vamos escapar dessa, desde que possamos manter a mesma garra dos últimos jogos", diz o técnico. O primeiro objetivo é reanimar o grupo pela derrota para o Bahia, por 1 a 0, quinta-feira, em Salvador. O goleiro Lauro, que falhou no lance do gol, foi absolvido pela comissão técnica e jogadores. "Ele cometeu um erro grave, mas também cansou de salvar nosso time. O negócio é ele levantar a cabeça", argumentou João Brigatti, treinador de goleiros. Lauro também reconheceu sua falha, quando errou na saída de bola atingindo as pernas do zagueiro Rodrigo. Na sobra, Didi ficou livre para marcar o gol. "Pedi desculpas a todos", lamentou o goleiro. Desfalques - O zagueiro Gerson sofreu uma entorse no joelho direito e está vetado pelo departamento médico. Gabriel, outro zagueiro, recebeu o terceiro cartão amarelo, mesmo problema para o volante Romeu. Sem outras opções, Abel Braga deve recorrer a jovens jogadores do clube. Luis Carlos e Rafael Santos devem entrar na defesa, enquanto Conceição será o volante. O time vai treinar pouco antes de enfrentar o vice-líder do Brasileirão. A delegação retornou nesta sexta-feira à tarde de Salvador e os jogadores participaram de um físico-técnico. Esta previsto um recreativo neste sábado cedo. Depois é pensar em segurar o Santos, uma missão quase impossível para quem não vence em casa há quase quatro meses. A última vitória da Ponte no Majestoso aconteceu dia 13 de julho, por 1 a 0, diante do Bahia, seu algoz na última rodada.