Desânimo no desembarque da seleção Desanimados, frustrados e convictos de que o fraco desempenho na Copa das Confederações, na França, vai obrigar o técnico Carlos Alberto Parreira a adiar o processo de renovação do time. Foi assim que 10 jogadores da seleção brasileira, mais o preparador físico Moraci San´Anna, desembarcaram nesta quarta-feira no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O técnico Carlos Alberto Parreira continuou na Europa, enquanto o coordenador Zagallo seguiu direto para o Rio. Ricardinho, Luís Fabiano, Alex, Maurinho, Edu Dracena, Kléber, Fábio Luciano, Gil, Ilan e Dudu Cearense despertaram pouca curiosidade dos passageiros e de quem estava no aeroporto aguardando a chegada de parentes e amigos. O interesse maior era para o prometido desembarque de Ronaldo, que passou por Paris, onde recebeu na terça-feira o Grande Prêmio da Academia de Esportes, que lhe foi entregue na Assembléia Nacional Francesa. Mas, para frustração geral, o astro do Real Madrid, que veio no mesmo avião da seleção, preferiu voar direto para o Rio. O lateral-esquerdo Roberto Carlos, que poderia melhorar o astral do desembarque, também fez uma conexão e foi para Buenos Aires para assistir ao jogo do Boca Juniors contra o Santos, que é o time do coração do pai dele. Em meio à tantas ausências, quem roubou a cena foi Milene Domingues, esposa de Ronaldo. Ao lado do filho Ronald, ela foi direta ao ponto. "Os jogadores pentacampeões fizeram muita falta." Enquanto Ronaldo seguia para o Rio, Milene ficou com o filho em São Paulo. "Estava disputando a Copa da Uefa de futebol feminino na Itália. Se eu estou separada do Ronaldo? Nós dois resolvemos não falar nada da nossa vida privada", disse ela, rindo. Explicações - O meia Alex apareceu de cabeça baixa e foi logo acabando com as esperanças dos novatos de ganharem outra chance nas Eliminatórias. "Não há dúvidas de que os pentacampeões do mundo têm a preferência. Basta analisar: muitos dos jogadores que disputaram a Copa de 2002 ainda têm condições de atuar em 2006. Alguns, como o Anderson Polga e o Roque Júnior, só não estavam jogando porque se recuperavam de contusões. O resto está aí, em plena forma", avaliou o jogador do Cruzeiro. Destaque do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, Alex foi para a Copa das Confederações com o moral elevado. Mas ficou na reserva na derrota por 1 a 0 contra Camarões, teve razoável participação na vitória por 1 a 0 sobre os Estados Unidos e só foi colocado em campo por Parreira nos 20 minutos finais do empate por 2 a 2 contra a Turquia, resultado que eliminou a equipe da competição. Mas ele não reclama. "Ele (Parreira) me deu as oportunidades que achou que deveria dar. O problema é que a seleção brasileira não conseguiu formar um time para a competição. O que tivemos lá foi uma reunião de bons jogadores, muitos deles ainda estreantes na seleção. Tentamos resolver tudo na base da conversa, mas para se entender na base do papo é preciso de tempo", disse Alex, antes de tentar explicar a razão de não ter vibrado após marcar o segundo gol do Brasil diante da Turquia. "Depois que fiz o gol eu olhei para o árbitro e vi que ele ia encerrar o jogo. Percebi que não haveria mais tempo para fazer o terceiro gol e voltei para o meio-de-campo de cabeça baixa." Ricardinho, que foi o primeiro a desembarcar nesta quarta-feira, procurou tirar o peso do fracasso das costas dos novatos. "É claro que ficamos chateados. Mas a culpa não foi só dos mais novos. Todos nós perdemos." Para o meia do São Paulo, o problema é muito mais profundo. "Veja bem, a França mudou quase totalmente o time de um jogo para outro. Aqui no Brasil não dá para fazer isso. Nós sempre temos a obrigação de vencer. Esta é a diferença. E talvez seja por isto que nós somos pentacampeões do mundo", avaliou Ricardinho.